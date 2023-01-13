أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 114 ألفا و130 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

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أعلن الجيش الأوكراني اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 114 ألفا و130 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة “خسرت روسيا أيضا 3 آلاف 98 دبابة و6 آلاف و167 من المركبات المدرعة و2086 من النظم المدفعية و437 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و218 من أنظمة الدفاع الجوي و286 طائرة و276 مروحية و17 سفينة حربية، فضلا عن 4 آلاف و833 من المركبات وخزانات وقود”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.