أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 414 ألفا و680 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 414 ألفا و680 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة “خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و610 دبابات و12 ألفا و582 من المركبات المدرعة و10 آلاف و106 من النظم المدفعية وألف من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق.

وأشارت الهيئة إلى أن روسيا خسرت 691 من أنظمة الدفاع الجوي و345 طائرة مقاتلة و325 مروحية و25 سفينة حربية، فضلا 1611 من المعدات الخاصة و7 آلاف و794 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و13 ألفا و206 من المركبات وخزانات الوقود”.