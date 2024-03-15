أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 428 ألفا و420 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

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ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 428 ألفا و420 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة “خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و758 دبابة و12 ألفا و949 من المركبات المدرعة و10 آلاف و580 من النظم المدفعية و1017 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و717 من أنظمة الدفاع الجوي و347 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا 1711 من المعدات الخاصة و8 آلاف و254 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و13 ألفا و993 من المركبات وخزانات الوقود”.