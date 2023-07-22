أوكرانيا: الجيش الروسي يحتفظ بـ 10 سفن حربية في مهمة قتالية في البحر الأسود

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أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني ، اليوم السبت ، أن الجيش الروسي لا يزال يحتفظ بإجمالي 10 سفن حربية تبحر في مهمة قتالية في البحر الأسود. ومع ذلك، لم يتم رصد أي حاملات صواريخ بينهم.

وذكر بيان صادر عن القوات البحرية، نقلته وكالة أنباء “يوكرين فورم” الأوكرانية الرسمية:” أنه بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ روسيا بسفينة حربية واحدة جاهزة في بحر آزوف وثماني سفن حربية في البحر الأبيض المتوسط”.

وأوضح البيان أن الجيش الأوكراني رصد خلال يوم أمس الجمعة إجمالي 13 سفينة حربية روسية جاهزة للقتال في البحر الأسود، بما في ذلك حاملة صواريخ تحمل ثمانية صواريخ كروز من طراز كاليبر.