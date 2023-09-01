أوكرانيا: القوات الروسية تقصف خيرسون 61 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية

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أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم /الجمعة/، قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 61 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة في بيان، إن القوات الروسية قصفت خيرسون بـ290 قذيفة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأوضح أن القوات الروسية استخدمت خلال استهدافها للمنطقة، المدفعية وطائرات مسيرة وقذائف هاون ودبابات ومقاتلة.

وأشار إلى أن القوات الروسية استهدفت مناطق سكنية في خيرسون.