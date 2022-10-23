أوكرانيا ترد رسميا على أنباء امتلاكها  “قنابل قذرة”

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قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أن بلاده ملتزمة تماما بمعاهدة حظر الانتشار النووي، ولا تعتزم امتلاك “قنابل قذرة” أو شرائها.

وأكد في منشور عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “أوكرانيا عضو ملتزم بمعاهدة حظر الانتشار النووي وليس لدينا أي قنابل قذرة ولا نخطط لشرائها”.

ووفقا لمصادر موثوقة في دول مختلفة بما فيها أوكرانيا، فإن نظام كييف يستعد لاستفزاز على أراضي بلاده باستخدام “قنبلة قذرة” أو سلاح نووي منخفض القوة، حسب روسيا اليوم.

والغرض من هذا الاستفزاز، اتهام روسيا باستخدام أسلحة الدمار الشامل في منطقة العملية العسكرية، وتأليب الرأي العام الدولي عليها.

وحسب مصادر مختلفة، بدأت كييف بقيادة الغرب تنفيذ هذه الخطة، حيث تم تكليف إدارة المصنع الشرقي للتعدين والمعالجة في مدينة جيولتيي فودي بمقاطعة دنيبرو بيتروفسك وسط أوكرانيا، ومعهد كييف للأبحاث النووية بصنع “قنبلة قذرة”، التي صارت في المرحلة النهائية من تصنيعها.