أوكرانيا تستهدف قرى روسية.. و”زيلينسكي” يرد على شائعات استسلامه

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بدأت القوات الأوكرانية الهجـوم على بعض المناطق الروسية من خلال قصـف صاروخي؛ حيث تزامن ذلك مع تسريب معلومات بشأن قيام وحدات المخابرات الروسية في السابق بمحاولة اقتحام كييف للوصول للرئيس الأوكراني لكنها فشلت في ذلك.

قصـف أوكراني على قرية روسية

أعلن الحاكم المحلي ألكسندر بوجوماز أن مدنيين اثنين قتـلا نتيجة قصف أوكراني على قرية في منطقة بريانسك الروسية.

ولفت إلى أنه تم تدمير مبنى سكني بالكامل وتضرر منزلان آخران، لكن خدمات الطوارئ تواصل العمل في مكان الحـادث، وسط تأكيدات من أوكرانيا بعدم عزمها قصف أي منشآت مدنية.

زيلينسكي يرد على شائعات استسلامه

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يحمل مسدساً وكان سيقاتـل حتى الموت مع دائرته المقربة إذا تسنى للروس اقتحـام مقره في كييف في بداية الحـرب دون أن يستسلم.

وأضاف زيلينسكي: “أعتقد أنهم لو كانوا قد تمكنوا من الدخول إلى الإدارة لما كنا هنا، ولم يكن من الممكن أن يُعتقل أحد لأن لدينا دفاعاً مستعداً بحزم شديد لشارع بانكوفا، كنا سنظل هناك حتى النهاية”.

ونوه مسؤولون أوكرانيون إلى أن وحدات المخابرات الروسية حاولت اقتحام كييف مع بداية الحـرب، لكنها هُزمت وأخفقت في الوصول إلى شارع بانكوفا في وسط المدينة حيث المكاتب الرئاسية.