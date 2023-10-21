أوكرانيا: تسجيل أكثر من 100 اشتباك مع القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية

المناطق_متابعات

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم /السبت/، تسجيل أكثر من 100 اشتباك بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان في بيان، أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية، خلال الليلة الماضية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأشارت إلى أن القوات الروسية شنت 39 غارة جوية وتسع ضربات صاروخية و50 ضربة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية.

وقالت إن القوات الجوية الأوكرانية شنت 8 غارات جوية على مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي.

وأوضحت أن المدفعية، استهدفت مواقع للجيش الروسي، بما في ذلك مركز قيادة ومستودع ذخيرة وأسلحة ومعدات عسكرية ونظام حرب إلكتروني.