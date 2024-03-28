أوكرانيا تسقط 26 مسيّرة أطلقتها روسيا خلال الليل

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أسقطت القوات الأوكرانية 26 مسيّرة أطلقتها روسيا باتجاه شرق البلاد وجنوبها، ليل الأربعاء الخميس، على ما أعلن مسؤول كبير في الجيش.

وأفاد قائد سلاح الجو الأوكراني ميكولا أوليتشتشوك على تلغرام صباح الخميس: “أطلق العدو 28 مسيّرة هجومية من نوع شاهد 136/131” خلال الليل من منطقتَي كورسك وكيب تشودا الروسيتين في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

وأوضح أن 26 من هذه الطائرات المسيرة “دُمرت” في مناطق أوديسا (جنوب) وخاركيف (شرق) ودنيبروبتروفسك (شرق) وزابوريجيا (جنوب) من دون أن ييفيد بوقوع إصابات أو أضرار.

كذلك، أطلقت موسكو 3 صواريخ كروز من طراز كاي إتش-22 وصاروخا مضادا للرادار من طراز كاي إتش-31 بي فضلا عن صاروخ أرض جو من طراز إس-300 باتجاه أوكرانيا خلال الليل، بحسب المصدر نفسه الذي لم يقدّم تفاصيل إضافية في هذا الصدد.

والأربعاء خلال النهار، أسفر قصف روسي على مناطق أوكرانية عدة من بينها خاركيف، عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 28 آخرين ما دفع كييف إلى المطالبة بالحصول على المزيد من منظومات باتريوت للدفاع الجوي من حلفائها الغربيين.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء حلفاءه الغربيين مجددا إلى “تسريع تسليم” بلاده طائرات مقاتلة من طراز إف-16 بالإضافة إلى منظومات باتريوت.

وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي “تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا وتسريع تسليم أوكرانيا طائرات إف-16 مهمّتان حيويتان”.