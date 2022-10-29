أوكرانيا تطالب بطرد إيران من «فيفا»

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قال رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أندري بافيلكو في مقابلة مع شبكة «إيه.أر.دي» اليوم (السبت) إنه يريد استبعاد إيران من الاتحاد الدولي (فيفا) وهو ما يعني أن فريقها لن يتمكن من المشاركة في بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر الشهر المقبل.

وحظر «فيفا» الفرق الروسية من المشاركة في أي مسابقات دولية وأوروبية بسبب غزو روسيا أوكرانيا.

وعلل بافيلكو حديثه بأن إيران ترسل طائرات دون طيار لروسيا، لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، وهذا أحد أسباب وجود دعوات لاستبعاد إيران من كأس العالم، والسبب الآخر هو قمع الاحتجاجات في البلاد.

يذكر أن «فيفا» والاتحاد الأوروبي لكرة القدم حظرا مشاركة الفرق الروسية في أي مسابقات بسبب غزو روسيا أوكرانيا، ولكن يظل الاتحاد الروسي عضوا في المؤسستين.