أوكرانيا تعلن تدمير سفينة حربية روسية في البحر الأسود

وأضاف: “يُعتقد أنها كانت محملة بطائرات شاهد”، المسيرات المفخخة الإيرانية الصنع التي تستخدمها روسيا على نطاق واسع في حربها ضد أوكرانيا.

ولم يحدد البيان مكان الضربة، لكن قائد سلاح الجو ميكولا أوليشتشوك نشر مقطع فيديو يظهر فيه وميض انفجار وكرة لهب تضيء ظلمة الليل في قاعدة فيودوسيا البحرية الروسية في البحر الأسود، في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.