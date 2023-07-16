أوكرانيا تعلن تقدم قواتها في جبهة باخموت

وقالت نائبة وزير الدفاع، هانا ماليار: “على مدى يومين، شن العدو هجمات كثيفة في قطاع كوبيانسك في منطقة خاركيف. نحن في موقع دفاعي”.

وأشارت إلى أن “معارك شرسة تقع، والمواقع (…) تتغير مرارا في اليوم الواحد”، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

والشهر الماضي، بدأت أوكرانيا هجوما مضادا، بعدما كدّست أسلحة غربية وعززت قواتها الهجومية، لكنها أقرت بصعوبة المعارك التي تقودها، ودعت الحلفاء إلى “تقديم مزيد من الأسلحة بعيدة المدى والمدفعية”.

لكن ماليار أشارت إلى أن القوات الأوكرانية “تتقدم تدريجيا” قرب باخموت التي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو الماضي، بعد معركة اعتبرت الأطول والأكثر دموية في الحرب.

وقالت عبر “تلغرام”: “نحرز تقدما تدريجيا في منطقة باخموت. هناك تقدم يومي في الجهة الجنوبية حول باخموت. وفي الجهة الشمالية، نحاول الحفاظ على مواقعنا (لأن) العدو يهاجم”.

واستطردت: “في باخموت نفسها، نقصف العدو والعدو يقصفنا”.