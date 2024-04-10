أوكرانيا تنفي الاتهام الروسي باستهداف محطة زابوريجيا النووية

المناطق_وكالات

ذكرت روسيا يوم الثلاثاء أن أوكرانيا شنت هجوما على محطة زابوريجيا النووية لليوم الثالث بطائرة مسيرة.

ونفت أوكرانيا وقوفها وراء سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على المحطة خلال الأيام الثلاثة الماضية، ومن بينها ثلاث هجمات بطائرات مسيرة يوم الأحد، والتي قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تعرض السلامة النووية للخطر.

وقالت المنشأة التي تسيطر عليها روسيا في بيان: “تعرض مركز التدريب التابع لمحطة زابوريجيا النووية لهجوم”.

وأضافت أن الطائرة المسيرة سقطت على سطح مركز التدريب، ولم تقع إصابات.

وقال الكرملين إن هجمات الطائرات المسيرة على المحطة النووية شنتها أوكرانيا، وقال إنها خطيرة للغاية مع احتمال وقوع عواقب وخيمة.

وأوضحت المخابرات العسكرية الأوكرانية أن كييف لا تشن هجمات على المرافق النووية.

وقال أندريه يوسوف المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية على التلفزيون الوطني: “موقف أوكرانيا واضح تماما، نحن لا نرتكب أي أعمال عسكرية أو استفزازية ضد المرافق النووية”.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إن روسيا هي التهديد الوحيد لمحطة زابوريجيا، إذ “لم تكتف بالاستيلاء على محطة للطاقة النووية وعسكرتها ومحاولة اختطافها، وإنما تستخدمها أيضا منصة للدعاية السياسية”.

وقال ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا على تيليجرام إن دعوة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل روسيا للانسحاب من زابوريجيا “تبدو وكأنها تشجيع على المزيد من الهجمات الأوكرانية”.

كان بوريل قد قال في وقت سابق من يوم الثلاثاء إن هجمات الطائرات المسيرة على المحطة تزيد من خطر وقوع حوادث نووية خطيرة.