أوكرانيا: دمرنا 40 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا

المناطق-متابعات

أعلنت أوكرانيا أنها دمرت القسم الأكبر من طائرات هجومية بدون طيار أطلقتها روسيا ليل السبت الاحد ويبلغ عددها 45، من دون الإبلاغ عن أضرار تذكر صباح الأحد.

جاء هذا غداة إعلان مقتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال السبت في ضربات ليلية روسية بمسيرات استهدفت محطة وقود في مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا.

فيما قالت القوات الجوية الأوكرانية على تلغرام “خلال الليل أطلق المحتلون 45 طائرة هجومية بدون طيار (…) ونتيجة للعمل القتالي، تم تدمير 40 طائرة بدون طيار للعدو”.

وأعلن حاكم منطقة دنيبرو جنوب البلاد سيرغي ليساك أن رجلا (39 عاما) اصيب بجروح طفيفة نتيجة الشظايا المتساقطة.

وذكرت السلطات في العاصمة كييف ومنطقة تشيركاسي بوسط البلاد أنه لم يبلغ عن اضرار حتى الآن.

لكن حاكم منطقة خاركيف (شرق) اوليغ سينيغوبوف أورد أن قنابل يتم التحكم فيها من الجو استهدفت قرية فوديان في المنطقة واسفرت عن مقتل امرأة (56 عاما).

مقتل 7 أشخاص

وفي اليوم السابق، شهدت منطقته مقتل سبعة أشخاص بعد أن استهدف هجوم بطائرة مسيّرة روسية محطة وقود، ما أدى إلى تسرب البنزين المشتعل منها إلى شارع مجاور. كما تعرض ميناء أوديسا على البحر الأسود للقصف وكذلك منشآت صناعية بالقرب من الحدود مع مولدوفا.

وقالت الشرطة على الجانب المولدوفي من الحدود إنها عثرت على شظايا لطائرة مسيرة خارج بلدة إيتوليا يُعتقد أنها إيرانية الصنع من طراز شاهد.

العثور على حطام “درون شاهد”

بدورها قالت رئيسة مولدافيا المؤيدة لأوروبا مايا ساندو على منصة اكس إن “الحرب الروسية على أوكرانيا تقترب من وطننا مولدافيا (…) مجددا. والعثور على حطام طائرة شاهد في جنوب مولدافيا اليوم هو بمثابة تذكير صارخ آخر بالواقع المرير الذي نواجهه”.

وأضافت “العدوان الروسي يعرّض القارة بأكملها للخطر. يجب أن يستمر الدعم لأوكرانيا”.