أوكرانيا: مقتل وإصابة 8 أشخاص جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية على خاركيف

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أكد رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة خاركييف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف، مقتل سبعة مدنيين، وإصابة آخر؛ جراء غارة جوية روسية بطائرة بدون طيار من طراز “شاهد”.

وقال سينيهوبوف – حسبما ذكرت وكالة أنباء “يوكرين فورم” الأوكرانية اليوم السبت، إن من بين الضحايا ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 7 سنوات.

من جانبه، أشار أولكسندر فيلتشاكوف رئيس مكتب المدعي العام الإقليمي في “خاركيف”، إلى تدمير 15 منزلا جراء الغارة الجوية.. وقال “كانت هناك كمية كبيرة من الوقود في تلك المنشأة الحيوية، ومن هنا جاءت هذه العواقب الرهيبة للحريق”.