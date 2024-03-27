أوليفييه جيرو يتفق على الانتقال إلى الدوري الأمريكي

توصل المهاجم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو لاتفاق شفهي للانضمام إلى أحد أندية الدوري الأمريكي للمحترفين، فور انتهاء الموسم الكروي الحالي.

ووقع اختيار اللاعب على نادي لوس أنجلوس الأمريكي، الذي يعد أحد أقوى أندية المسابقة، بعدما تجنبت إدارة ميلان التجديد له منذ بداية العام الجاري.

ودخل مهاجم تشيلسي وأرسنال السابق الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع ميلان الإيطالي في شهر يناير الماضي، مما أتاح له حرية الدخول في مفاوضات رسمية مع الأندية الراغبة في التعاقد معه دون الرجوع إلى إدارة ناديه.

ولم تتضاءل قدرات جيرو التهديفية رغم تقدمه في السن، كي يفكر في مغادرة المسابقات الأوروبية هذا العام، حيث هز شباك خصوم ميلان هذا الموسم 14 مرة في 36 مباراة في جميع المسابقات، بالإضافة إلى تقديم 9 تمريرات حاسمة.

لكن أفضل هداف في تاريخ فرنسا، تم استبعاده من الخطط المستقبلية لإدارة نادي ميلان، فسوف يحتفل بعيد ميلاده الـ 38 خلال شهر سبتمبر المقبل، لهذا لم يحصل على عقد جديد من النادي الإيطالي الشهير.

ويبدو أن الفائز بكأس العالم 2018، ليست لديه نية لتعليق حذائه حتى الآن، وبالتزامن مع ذلك روجت وسائل إعلام لانتقاله إلى الولايات المتحدة الأميركية، حال توقف مسيرته مع كرة القدم الأوروبية.

ويقال الآن أن الانتقال المحتمل إلى أمريكا يقترب أكثر من أي وقت مضى، حسب ما أكده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

وقال المصدر عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر “لوس أنجلوس توصل لاتفاق مبدئي مع جيرو بشأن إتمام الصفقة هذا الصيف بعد خمسة أشهر من تسجيل النادي لاهتمامه الأول بالنجم الفرنسي”.

ومن المنتظر أن يوقع جيرو على عقد مع لوس أنجلوس يمتد حتى ديسمبر 2025، مما سيبقيه في الدوري الأمريكي إلى عامه الـ 40.