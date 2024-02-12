أول “آيباد” قابل لـ”الطي”

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تعمل شركة “أبل” الأمريكية، على إطلاق أول إصدارات جهاز “iPad” القابل للطي، وذلك رغبة منها في إعادة تنشيط فئة المنتج تجارياً لجذب المزيد من العملاء.

وجاء ذلك ضمن التسريبات والمنتجات المتوقعة في سوق الإلكترونيات القابلة للطي؛ حيث أفاد تقرير نشره موقع “wired” التقني، بأن الشركة تسعى للحاق بركب المنافسة مع “غوغل” التي كشفت مؤخراً عن قرب إصدار جهازها القابل للطي “Pixel Fold 2”.

يشار إلى أن الشركة أعلنت بدء تطوير هذا المنتج في أكتوبر 2022، على أن تبدأ في إنتاجه في أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025، وذلك بالتعاون مع شركتي “سامسونغ” و”إل جي” لتزويدها بالشاشة القابلة للطي.