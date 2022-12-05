أول تعليق لمدرب البرتغال على انتقال رونالدو إلى النصر

أعرب فيرناندو سانتوس، مدرب المنتخب البرتغالي، عن آرائه بشأن ما تردد عن اتفاق نادي النصر وقائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو على ارتداء قميص الــعالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تصريحات مدرب البرتغال

وقال مدرب البرتغال في تصريحات صحفية: “لم أكن أعرف عن انتقال رونالدو إلى نادي النصر السعودي، كنا نناقش أشياء أخرى مع لاعبين آخرين، ولم أكن أعرف عنها إلا قبل بضع دقائق من الآن، لكن هذا قراره”.

وأكمل: “الأمر متروك له، ونحن نتحدث فقط عن المباراة الصعبة ضد سويسرا، نحن مهتمون فقط بمشاركتنا في كأس العالم قطر 2022”.

انتقال رونالدو لـ “النصر”

وكشفت صحيفة الماركا الإسبانية، أن كريستيانو رونالدو سينضم إلى فريق النصر اعتبـــارًا من 1 يناير 2023، وسينتقل لاعب كرة القدم البرتغالي بعقد لمدة عامين ونصف مع العالمي، كمـا ورد الأسبوع الماضي من قبل.

وأنهى المهاجم علاقته مع مانشستر يونايتد قبل أيام فقط من انطلاق مونديال قطر، مما جعله حرا في التفاوض مع أي فريق، حيث فسخ تعاقده مع الفريق بعد التصريحات القوية التي قالها ضد الإدارة الفنية لـ الشياطين الحمر.