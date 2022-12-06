أول تعليق لمدرب المغرب بعد الفوز على إسبانيا

أعرب وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، عن سعادته بعد تأهل منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم قطر 2022، حيث ينتظر الفائز من مواجهة البرتغال وسويسرا.

وقال الركراكي في تصريحات عقب المباراة: “أعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة تكتيكياً، التزم اللاعبون بالخطة، لم يستسلموا؛ قلت لهم أننا سنتعب، لقد دخلوا التاريخ، وضعت في رؤوسهم فكرة أنه يجب أن يكونوا طموحين”.

وأضاف: “الأهم كان أن نظهر وجهاً جيداً، في ركلات الترجيح يوجد الحظ، ولدينا حارس كبير، بين الأفضل في العالم، قادر على وضعنا في ربع النهائي، واللاعبون مستعدون للموت من أجل بلدهم، نحن طموحون وسنقدم كل شيء”.

وأكمل قائلًا :”أخبرتهم أننا في مهمة، لقد فهموا أنه يجب أن يكونوا طموحين، ونتوقف عن التفكير في العُقَد”.