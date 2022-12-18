أول تعليق لمدرب فرنسا بعد خسارة كأس العالم ضد الأرجنتين

كشف ديشان مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم عن حزنه بعد خسارة فرنسا ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم والذي انتهي بركلات الترجيح في ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

واستعادت الأرجنتين اللقب بعد غياب 36 عامًا، حيث أهدارت تقدمها مرتين في المباراة التي وصفت بالمجنونة منهما مرة في الوقت الأصلي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم، ومرة أخرى في الوقت الإضافي.

وقال ديشان في تصريحات متلفزة، إن فريقه واجه العديد من الصعوبات في الشوط الأول، مرجعا ذلك إلى قلة الجاهزية الفردية والجماعية في الفريق، والمباراة ككل لم تكن سهلة لأن فريقــه واجه منتخبًا عنيدًا، معربًا عن إشادته بمنتخب التانجو .

وأضاف ديشان، أن المنتخب الأرجنتيني خسر أولى مبارياته بالبطولة أمام السعودية1-2، لكنه لم يستسلم ونجح في التعافي من أثار تلك الهزيمة سريعا ليواصل طريقه في البطولة ويتوج بها في النهاية.

وأكد، أن فريقه وصل لقمة أدائه في بعض أوقات المباراة، لكن ذلك لم يكن كافيا للتتويج باللقب».

وبالحديث عن مستقبله مع المنتخب الفرنسي، وعن بقائه أشار أنه سيلتقي برئيس الاتحاد الفرنسي للعبة مطلع عام، 2023 للتشاور في الأمر ومن ثم الاعلان عن قراره.

ويعتبر فوز اليوم هو ثالث لقب للأرجنتين في البطولة والأول منذ التتويج في 1986، ليعوض ميسي خسارته لنهائي 2014 التي انتهت بهزيمة قاسية على يد منتخب ألمانيا، الأول في تاريخ البرغوث.