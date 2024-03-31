أول تعليق من رونالدو بعد هاتريك في فوزٍ ساحق على الطائي

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه مع فريق النصر، حيث سجل هاتريك في فوز فريقه على الطائي بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وبهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 59 نقطة، ليحتل المركز الثاني بفارق 12 نقطة عن الهلال متصدر الترتيب.

وعبر رونالدو عن سعادته بتسجيله هاتريك، وقال في تصريحات لقناة “ssc”: “سعيد بهذا الانتصار، وسعيد أيضًا بأداء فريق النصر، وحصدنا الثلاث نقاط، من أجل مواصلة التنافس في بطولة الدوري”.

وأضاف: “استفدنا من فترة التوقف الأخيرة، والفريق واجه مباراة أسهل نوعًا ما، بحكم أنهم خاضوا مباراة أمام فريق بعشرة لاعبين فقط، وبالتالي استفاد الفريق من هذا الأمر”.

وتابع: “أنا سعيد بتسجيلي هاتريك، وسعيد باستمراري في العطاء مع فريق النصر، ومواصلة المشوار في هذا الموسم”.

ويُعدّ هذا الهاتريك هو الرابع لرونالدو مع النصر، ليُواصل تصدره لقائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 26 هدفًا.

وأظهر رونالدو انسجامًا كبيرًا مع زملائه في الفريق، وقدم أداءً رائعًا ساهم في تحقيق هذا الفوز العريض.

ويبدو أن النصر قد استفاد من فترة التوقف الأخيرة، حيث ظهر الفريق بأداء أفضل وأكثر تماسكًا.

وتُعطي هذه النتيجة دفعة معنوية كبيرة للنصر، قبل مواجهته المرتقبة مع الهلال في الجولة القادمة من الدوري.