أول خسارة لـ”الدولار” منذ 2020

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تكبد الدولار أول خسارة سنوية له منذ عام 2020 أمام العملات الأخرى، وسط توقعات بأن يبدأ البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة في مارس المقبل.

ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل خسارة بنسبة 2.10 % خلال عام 2023 وبانخفاض بنسبة 4.62 % خلال الربع الحالي وهو أسوأ أداء خلال عام مع استمرار التوقعات المستقبلية السلبية على مستوى الاقتصاد.

بينما يذهب اليورو إلى تحقيق مكاسب بنسبة 3.04 % لهذا العام، وهو أول عام إيجابي له منذ عام 2020، رغم أنه انخفض مع نهاية تعاملات الأسبوع 0.19 % إلى 1.1040 دولار.

في السياق ذاته، تشير البيانات الاقتصادية إلى استمرار تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، مع تحول تركيز المستثمرين للموعد الذي قد يبدأ فيه البنك المركزي خفض أسعار الفائدة.