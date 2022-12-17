إبراهيموفيتش: الفريق الفائز بكأس العالم معروف للجميع

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يرى النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم نادي ميلان الإيطالي أنه لا مفر من تتويج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022″، مع منتخب الأرجنتين.

ونجح منتخب الأرجنتين في التأهل إلى نهائي مونديال قطر 2022، وسيواجه نظيره الفرنسي، مساء غد الأحد على استاد لوسيل.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن زلاتان إبراهيموفيتش قوله، ردا على سؤال عن هوية الفائز بلقب كأس العالم 2022: “أعتقد أنه مكتوب بالفعل من الذي سيفوز بكأس العالم”.

وأضاف: “أنتم تعرفون من أعني. أعتقد أن ليونيل ميسي سيرفع كأس العالم فوق رأسه، لقد كتب هذا الأمر بالفعل”.

وتابع انتصار منتخب الأرجنتين في النهائي أمر حتمي بالنسبة لي”.

يذكر أن ميسي (35 عاما) قاد منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2022، على حساب نظيره الكرواتي، إثر فوزه عليه (3-0) يوم الثلاثاء الماضي، على استاد لوسيل.