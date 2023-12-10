“إثراء” ينظم عرض ديزني الموسيقى الأول

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نظّم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”، عرض لانغ لانغ الموسيقي من ديزني في أمسية موسيقية حصرية؛ ويعدّ واحدًا من أصل 10 عروض مجدولة حول العالم والوحيد في منطقة الشرق الأوسط.

وحظيت الأمسية بحضور تجاوز 2000 متفرج، منهم من تابع وقائع الأداء عبر البث المباشر في حدائق إثراء؛ وعاشوا مع المعزوفات الموسيقية التي طالما اشتهرت بها أفلام ديزني، لحظات ماتعة، لاسيما وأنها قدمت على خشبة مسرح إثراء، وسط مؤثرات بصرية وعروض سيمفونية، جعلتها تجربة مثرية فنياً.

وحضر على المسرح إلى جانب لانغ لانغ، أوركسترا أكاديمية بيتهوفن بقيادة إدوين أوتووتر، إضافةً إلى فنانين عالميين بينهم فنانة سعودية؛ عكس دور إثراء في منح المواهب الوطنية فرصة مشاركة عالمية.