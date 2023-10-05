إجراء تتخذه “آبل” لمنع السخونة المفرطة في هواتف “آيفون”15

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن حل اتخذته شركة “أبل” لمنع السخونة المفرطة في هواتف “آيفون 15”.

وذكرت أنه بعد الشكاوى المتكررة بشأن السخونة المفرطة في هواتف “آيفون 15″، اتخذت أبل إجراء لمنع هذه السخونة المفرطة.

وبينت أن أبل شرحت أنه من الطبيعي أن يبدو الهاتف الذكي أكثر سخونة خلال مرحلة إعداد الجهاز.

وأفادت بأنه خلال الأيام الأولى اكتشفت شركة أبل خطأ في برنامج التشغيل “أي أو إس 17″، لدا بعض المستخدمين وسيصبح الخطأ في تحديث البرنامج.