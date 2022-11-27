إجراء عاجل وتطور جديد بشأن إصابة الشهراني

نشر الحساب الرسمي لـ “المنتخب السعودي” تطورات جديدة بشأن إصابة ياسر الشهراني، حيث قدم دفعة معنوية كبيرة لـ نجوم الأخضر قبل مواجهة المكسيك بالإطمئنان على زميلهم في الفريق، بعد الإصابة الخطيرة الذي تعرض لها.

وقال الحساب الرسمي لـ “الأخضر” على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن “ياسر الشهـــــراني” أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح، موضحًا أبرز التطورات الصحية لـ “نجم الصقور الخضراء” وأبرز لاعبي مواجهة الأرجنتين.

وأضاف: “بعد استقرار حالة اللاعب ياسـ الشهراني، ووفقاً للخطة الطبية المقررة، خضع اللاعب ظهر اليوم الأحد للمرحلة الثانية من التدخل الجراحي وذلك بإجراء عملية جراحية لعظام الوجه من قبل الفريق الطبي المختص بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض وبمتابعة من الفريق الطبي للمنتخب”.

أكد، أنه الجدير بالذكر بأن اللاعب قد أجرى المرحلة الأولى من التدخل الجراحي بإجراء عملية في البنكرياس يوم الأربعاء الماضي، وقد تكللت العمليات الجراحية للمرحلتين بالنجاح، مُشيرًا دعواتنا للاعب بالسلامة والشفاء العاجل.

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