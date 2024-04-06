إجلاء 711 شخصًا والعثور على عدة جثث بمدينة أورسك الروسية بعد تعرضها لفيضانات

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أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة أورينبورغ بجبال الأورال الروسية اليوم، أنه تم إجلاء أكثر من 700 شخص، والعثور على عدة جثث، في مدينة أورسك التابعة للمقاطعة بعد تعرضها لفيضانات.

وذكر مكتب حاكم المقاطعة في بيان أنه “تم إجلاء 711 شخصًا، من بينهم 210 قاصرين​​​، ويوجد 257 شخصًا في مراكز الإقامة المؤقتة، من بينهم 76 طفلاً، ويصل المزيد من الأشخاص”.

وأضاف البيان أنه “في الوقت الحالي، يوجد أكثر من 2400 مبنى سكني و3065 منطقة مجاورة قد غمرتها المياه”.

من جانبها، أفادت وزارة الطوارئ الروسية اليوم، العثور على 3 جثث أثناء القيام بدوريات في مدينة أورسك.

وفي وقت سابق، أبلغ مكتب حاكم أورسك وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” بحدوث دمار في السد الذي كان يحمي المدينة من فيضان نهر الأورال.