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إحباط محاولات تهريب أكثر من 3.3 طن من نبات القات المخدر و772 كيلوجرامًا من الحشيش وأكثر من 206 آلاف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 12 أكتوبر 2022 - 3:16 مساءً

المناطق_واس

صرّح المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، بأن دوريات الأفواج الأمنية في منطقتي جازان وعسير، أحبطت محاولات تهريب (3) أطنان و(309) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، و(772) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(206,340) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على مهربيها، وعددهم (80) متهمًا، منهم (15) مواطنًا، ومقيم من الجنسية اليمنية، و(64) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (44) من الجنسية اليمنية، و(13) من الجنسية الإثيوبية، و(7) من الجنسية الإريترية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 12 أكتوبر 2022 - 3:16 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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