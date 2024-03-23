إحدى الناجيات من هجوم موسكو: تظاهرت بالموت لإنقاذ نفسي

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من على السرير بالمستشفى، روت إحدى الناجيات من هجوم موسكو الدامي الذي تسبب بمقتل 62 شخصاً وإصابة أكثر من 146 آخرين، لحظات الهول التي رأتها أثناء الهجوم.

وقالت إنها تظاهرت بالموت لإنقاذ نفسها. وأصيبت الفتاة بحروق خطيرة وتلقت كل الرعاية الطبية اللازمة.

هذا وقُتِل 62 شخصا وأصيب 146 بجروح في إطلاق نار أعقبه حريق ضخم مساء الجمعة في قاعة للحفلات الموسيقيّة بضواحي العاصمة الروسيّة، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليّته عن الهجوم.