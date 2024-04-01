إحياء ذكرى مشاعل آل مبارك بمبادرة “إفطار صائم” في تبوك

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أقامت فرق الجمعيات التطوعية بمنطقة تبوك مبادرة إفطار صائم تكريماً ووفاء للراحلة مديرة عام التطوع في وزارة الموارد البشرية مشاعل مبخوت آل مبارك.

وقال مدير التطوع في الجمعية الخيرية وفق صحفية «عكاظ»: «العمل التطوعي رسالة سامية تعبر عن الوفاء والتضامن، ولا يمكن وصف قيمته بكلمات، إنما تعبر عنها الأفعال والمبادرات الطيبة، كما شجعت عليه تعاليم ديننا الإسلامي وتقاليدنا الاجتماعية».

وأضاف الدريبي: «تركت مشاعل آل مبخوت أثراً إيجابياً في مجال التطوع وكانت قدوة للجميع، ندعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، كما نشكر كل من ساهم في هذه المبادرة النبيلة».

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً مع خبر وفاة الراحلة مشاعل مبخوت آل مبارك، مستذكرين إسهاماتها في قطاع التطوع وتطوير المبادرات التطوعية على مستوى المملكة.