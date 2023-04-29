إخماد حريق اندلع داخل مَردم صحي في الجبيل.. وجهود لتبريد المنطقة وإيقاف الأدخنة

وتابعت: “تم إخماد الحريق صباح اليوم السبت، ولا يزال تصاعد الأدخنة والحرارة الداخلية في الخلية، ويجري العمل على تبريد المنطقة وإيقاف تصاعد الأدخنة لعزل مسبب الاشتعال الأساسي لها، إضافة إلى عمل الفريق البيئي الخاص بالهيئة الملكية على مدار الساعة في أخذ القراءات من محطات الرصد البيئية الثابتة والمتحركة؛ للتأكد من عدم تجاوز الأدخنة والانبعاثات الكربونية للمؤشرات البيئية، وأنها مستقرة ضمن الحدود الطبيعية”.