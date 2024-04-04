“إخوانكم” تسير رحلة عمرة للأيتام.. وتحتفي بهم في الأمسية الرمضانية

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سيّرت جمعية إخوانكم لتمكين الأيتام بجدة رحلة لأداء العمرة للأيتام من فاقدي الرعاية الوالديه بهدف تقوية الوازع الديني وزيادة أواصر الترابط بينهم والاستفادة من روحانية ودروس الشهر الفضيل في بلد الله الحرام.

وأفاد رئيس مجلس إدارة ( إخوانكم) المهندس حسين بن سعيد بحري أن الجمعية متبنية برنامج التآخي والذي يتضمن المآخاة بين أخ أكبر وأصغر ، وأخت كبرى وصغرى ، بغية تحقيق الإشباع العاطفى والتوجيه والتمكين.

ومن جهته ، أوضح الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور صلاح محمد الشيخ ، أن هناك برامج مساندة لبرنامج التآخي ، والتي تستهدف الأبناء ( الأيتام ) حتى تكون عاملا محفزاً لهم في ضمان الاستمرارية في برنامج التآخي ومنها ،رحلة العمرة الرمضانية للأبناء الأيتام والتي تسهم في تقويم سلوكياتهم وتحسن مشاعرهم ، وفاعليتهم مع مجتمعهم حيث استفاد منها 15 يتيماً من طلاب المرحلة الجامعية والذين عاشوا الأجواء الرمضانية بمكة المكرمة مع توفير الجمعية لهم كافة المستلزمات من ملابس الإحرام ووجبتي الإفطار والسحور.

كما احتفت ( إخوانكم ) مساء أمس بالأبناء والبنات من الأيتام عبر أمسية الإفطار الجماعي والتي شارك فيها 150 يتيماً ويتيمة قادمين من ٨ دور للإيواء والتي شملت لقاءاً بين قيادات الجمعية والأيتام ، تبادلوا فيها المقترحات والملاحظات فيما يعود على الأبناء والبنات بالنفع عبر البرامج التي تقدمها لهم الجمعية.

وبين الشيخ بأن هذه اللقاءات والبرامج تنمي الصلة بين ( إخوانكم ) والأيتام المقيمين بدور الرعاية ، وتفتح الآفاق لتحقيق رسالة الجمعية المتمثلة في تمكينهم وتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم ليكونوا لبنة صالحة لمجتمعهم

الجدير بالذكر أن (إخوانكم ) هي جمعية خيرية تسعى إلى تمكين الأيتام فاقدي رعاية الوالدين وتتبع للمركز الوطني للقطاع الغير ربحي برقم (1997) وبإشراف فني من مركز التنمية الاجتماعية بجدة.