إذاعة “بي بي سي” العربية تتوقف بعد 85 عاما من البث المتواصل

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اختفت كلمتا “هنا لندن” من الأثير حين أنهت إذاعة “بي بي سي” البريطانية بدءا من الواحدة بعد ظهر أمس الجمعة، بثها الذي استمر باللغة العربية 85 عاما بلا توقف، وكان أول بث اذاعي بلغة أجنبية، تقدمه شبكتها المعروفة باسم BBC Empire Service لمستمعيها. الا أنها ستستمر بتقديم خدمتها العربية عبر موقع ألكتروني.

وكانت BBC التي تم تدشين اذاعتها الشهيرة يوم 22 أكتوبر 1922 في لندن، ويعمل فيها حاليا أكثر من 22 ألف شخص، قدمت في 3 يناير 1938 خدمتها العربية، كأول بث أجنبي بعد اللغة الانجليزية، وخلالها غطت أخبار الحرب العالمية الثانية وأزمة قناة السويس وما تبعها في 1956 من “عدوان ثلاثي” قامت به فرنسا وبريطانيا واسرئيل على مصر.

كما غطى مراسلوها معظم الأزمات وكل الحروب العربية- الإسرائيلية، اضافة للانتفاضات الفلسطينية وغزو العراق، ما جعلها تستقطب 40 مليون مستمع يومي.وسبق للخدمة العالمية بالاذاعة، أن أعلنت في سبتمبر الماضي عن نيتها تعليق عمل عدد من اذاعاتها بلغات أجنبية، بينها العربية والفارسية، كجزء من خطة، سيفقد معها 382 من العاملين بجميع مكاتب “بي. بي. سي” وظائفهم، الا أنها ستوفر أكثر من 53 مليون دولار، وتستمر عبر موقع bbc.com/arabic المحتوي على قسم مخصص باسم “هنا لندن” للمحتوى الصوتي، وبه تتواجد الاذاعة على فضاء “السوشيال ميدييا” ومواقع التواصل.