إردوغان يقطع مقابلة على الهواء بعد إصابته بوعكة

المناطق_متابعات

قطع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس (الثلاثاء)، مقابلة تلفزيونية مباشرة قبل أن يعود ويعتذر متحدثاً عن إصابته بإنفلونزا المعدة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ألقى الزعيم البالغ التاسعة والستين ثلاثة خطابات انتخابية، أمس، قبل انتخابات رئاسية وتشريعية في 14 مايو (أيار) تبدو نتائجها غير محسومة.

وكان مقرراً أن يُنهي إردوغان الأمسية بمقابلة مباشرة مشتركة مع قناتي «Ulke» و«Kanal 7»، وقد بدأ ظهوره التلفزيوني بعد تأخير لأكثر من 90 دقيقة، ثم قطعه بعد عشر دقائق خلال طرح سؤال عليه.

وعاد إردوغان بعد 15 دقيقة واعتذر قائلاً إنه أصيب بوعكة. وأوضح: «أمس واليوم كان هناك عمل كثير. بسبب ذلك أُصبت بإنفلونزا المعدة. للحظة تساءلت إذا ألغيتُ اللقاء هل سيُفهم الأمر بشكل خاطئ. لكننا كنا قد قطعنا وعداً. أطلب السماح منكم ومن جمهوركم».

Erdoğan’s live broadcast with the journalists tonight was abruptly cut off after muffled noises coming from the mics. It worried many people.

Erdogan is now back, says he had a stomach emergency and he was very tired.

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) April 25, 2023