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إردوغان يقطع مقابلة على الهواء بعد إصابته بوعكة

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 26 أبريل 2023 - 11:40 صباحًا

المناطق_متابعات

قطع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس (الثلاثاء)، مقابلة تلفزيونية مباشرة قبل أن يعود ويعتذر متحدثاً عن إصابته بإنفلونزا المعدة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ألقى الزعيم البالغ التاسعة والستين ثلاثة خطابات انتخابية، أمس، قبل انتخابات رئاسية وتشريعية في 14 مايو (أيار) تبدو نتائجها غير محسومة.

وكان مقرراً أن يُنهي إردوغان الأمسية بمقابلة مباشرة مشتركة مع قناتي «Ulke» و«Kanal 7»، وقد بدأ ظهوره التلفزيوني بعد تأخير لأكثر من 90 دقيقة، ثم قطعه بعد عشر دقائق خلال طرح سؤال عليه.

وعاد إردوغان بعد 15 دقيقة واعتذر قائلاً إنه أصيب بوعكة. وأوضح: «أمس واليوم كان هناك عمل كثير. بسبب ذلك أُصبت بإنفلونزا المعدة. للحظة تساءلت إذا ألغيتُ اللقاء هل سيُفهم الأمر بشكل خاطئ. لكننا كنا قد قطعنا وعداً. أطلب السماح منكم ومن جمهوركم».

وبدا وجه إردوغان متعباً وعيناه تدمعان خلال حديثه. ثم أجاب الزعيم التركي عن بضعة أسئلة أخرى قبل انتهاء اللقاء.

يهيمن إردوغان وحزب «العدالة والتنمية» على السياسة التركية منذ 20 عاماً. لكنّ الحملة الانتخابية الحالية من أكبر التحديات للرئيس المنتهية ولايته، إذ إن استطلاعات الرأي تُظهر أن المنافسة ستكون شديدة بينه وبين كمال كليتشدار أوغلو.

وكتب كليتشدار أوغلو على «تويتر» بعد لحظات من بث اللقاء: «أطيب تمنياتي للسيد إردوغان».

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 26 أبريل 2023 - 11:40 صباحًا
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