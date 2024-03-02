إشبيلية يستعيد نغمة الانتصارات بعد فوزه على ريال سوسيداد

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استعاد فريق إشبيلية الإسباني نغمة الانتصارات بفوزه اليوم, على ضيفه ريال سوسيداد 3 – 2، لحساب الجولة 27 من منافسات الدوري.

وافتتح المهاجم المغربي يوسف النصيري التسجيل لإشبيلية عند الدقيقة 11 وأضاف الهدف الثاني عند الدقيقة 13, وعند الدقيقة 45+5 احتسب الحكم ركلة جزاء لريال سوسيداد سددها بنجاح المهاجم البرتغالي أندري سيلفا, وعزز اللاعب راموس تقدم إشبيلية بالهدف الثالث عند الدقيقة 66، بينما قلّص اللاعب برايس منديس الفارق مجددًا لسوسيداد عند الدقيقة 90+2 من ركلة حرة مباشرة.

بهذه النتيجة رفع إشبيلية رصيده إلى 27 نقطة في المركز الـ 14، فيما تجمّد سوسيداد عند 40 نقطة بالمركز السابع.