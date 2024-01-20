إصابة جنود عراقيين في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية بالعراق

المناطق_متابعات

أفاد مسئول أمريكي، بأن صواريخ باليستية ضربت قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية بالعراق.

وقال المسئول الأمريك الذي تحدث لوكالة رويترز، دون الكشف عن هويته، إن هناك تقارير عن إصابة أفراد من قوات الأمن العراقية بجروح خطيرة بالهجوم على قاعدة عين الأسد.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنها استهدفت برشقة صاروخية كبيرة قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غرب العراق.

وتشن المقاومة الإسلامية في العراق، سلسلة من الهجمات على أهداف أمريكية وتربطها بأنها تأتي ردًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي يحظى بدعم أمريكي.