إصابة 5 إسرائيليين في إطلاق نار جنوب القدس

المناطق_متابعات

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن الإعلام الإسرائيلي،أعلن إصابة 5 إسرائيليين في عملية إطلاق النار عند حاجز الأنفاق جنوبي القدس، وأن 3 أشخاص نفذوا عملية إطلاق النار جنوب القدس.

واستشهد نحو 50 مواطنا فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات، مساء اليوم الأربعاء، في مجزرة جديدة نفذتها الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على حي «الصبرة»، وسط قطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» فى وقت سابق.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية أحد المساجد في حي الصبرة، وسط قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء نحو 50 شهيداً، وعشرات الجرحى.

وفي سياق متصل، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب العشرات جراء غارة جوية استهدفت المدرسه الماليزية، في مخيم النصيرات وسط القطاع.