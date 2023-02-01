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أكدت شبكة سكاي نيوز بدء إضرابات عمالية في بريطانيا هي الأكبر منذ 10 سنوات للمطالبة بتحسين الأجور، بالتزامن مع مظاهرات حاشدة للمطالبة برفع الاجور وتحسين ظروف العمل.

وتشهد بريطانيا اليوم الأربعاء، أكبر إضراب من نوعه منذ عقود، من المتوقع أن يشارك فيه ما يزيد على نصف مليون معلم وموظف جامعي وسائق قطار وعاملين في قوة الحدود وموظفي الخدمة المدنية وحراس الأمن، وذلك وفقًا لما نشره موقع “القاهرة الإخبارية”.

وذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أن حوالى 200 ألف معلم سيشاركون في أكبر إضراب لهم منذ ثلاثة عقود، ويغلقون الفصول الدراسية في 85 % من المدارس.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن هناك حوالي 23 ألف مدرسة سيتم إغلاقها حول المملكة المتحدة في بريطانيا وويلز، بسبب إضراب المدرسين والعمال بوزارة التعليم البريطانية لرفع الأجور.

يأتي ذلك بالتزامن مع إضراب عمال العديد من الهيئات على رأسها المطارات، والذين نزل مكانهم ضباط وعساكر الجيش البريطاني لشغل هذه الوظائف كي لا تتوقف البلاد عن العمل.

كما أن معظم القطارات في إنجلترا لن تعمل، ومن المتوقع طوابير في المطارات، ودفعت الحكومة البريطانية بـ 600 من أفراد الجيش لدعم الخدمات العامة. وحذر “فيل دوجلاس”، المدير العام لقوة الحدود، من وجود طوابير في المطارات اليوم الأربعاء بسبب إضراب موظفى الجوازات.