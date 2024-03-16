إطلاق مبادرة “المصليات المؤقتة” في الطرق المؤدية للمسجد الحرام

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أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بإشراف وشراكة مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مبادرة “المصليات المؤقتة” امتدادًا لصفوف المصلين بالمنطقة المركزية في الطرق المؤدية للمسجد الحرام بطريق المسيال وطريق إبراهيم الخليل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس تركي الحتيرشي, أن الجمعية تشرُف بهذه الشراكة وتتطلع إلى تقديم أفضل الممارسات النوعية في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار طوال العام، بتواجد الجمعية الدائم في رحلة ضيف الرحمن من القدوم إلى الوداع في نقاط اتصالها بالحاج والمعتمر الزائر, مشيرًا إلى أن مبادرة “المصليات المؤقتة” تهدف إلى توفير مصليات مهيأة للمصلين في الطرق المؤدية إلى ساحات المسجد الحرام.