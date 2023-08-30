إطلاق نار وإغلاق الحدود في العاصمة الجابونية بعد إعلان ضباط السيطرة على الحكم

بعد إعلان ضباط كبار في الجيش الجابوني، السيطرة على الحكم، اليوم، لرفضهم ما آلت إليه نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي فاز بها الرئيس على بونجو لولاية ثالثة، سمع دوي إطلاق نار في العاصمة ليبرفيل، فيما أعلنوا إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر، وحل مؤسسات الدولة، جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وظهر مجموعة من الضباط الكبار في الجيش الجابوني، صباح اليوم، على قناة «جابون 24»، معلنين استيلاءهم على السلطة، احتجاجًا على الانتخابات العامة الأخيرة، قائلين: «تفتقر للمصداقية ونتائجها باطلة».