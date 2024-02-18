إعلام أميركي: 40% من رئاسة بايدن قضاها في العطلات

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بعد انتقاده لأعضاء بمجلس النواب الأميركي بسبب العدد الكبير من العطلات التي يأخذونها، بدأ الجمهوريون يحصون عطلات الرئيس الأميركي، وأفادت صحيفة “نيويورك بوست” New York Post بأن 40% من رئاسته قضاها في العطلات.

فقد أصبحت الانتخابات الرئاسية الأميركية على الأبواب، فيما تتصدر حربا أوكرانيا وغزة المشهد الخارجي، إضافة إلى مناطقُ قد تشتعل في أيّ لحظة، فيما تتصدر قضايا داخليةٌ لا تقل سخونة ًعن ملفاتِ الحرب المشهد الداخلي بأميركا.

كل هذا وأكثر والرئيس جو بايدن أغلب وقته على الشاطئ، حيث قضى أكثر من 40% من فترة رئاسته في إجازة، وفق صحيفة “نيويورك بوست” New York Post، حيث يقضي الرئيس عطلاته على الشاطئ لوحده أو مع عائلته.

أنصارُ بايدن يرون أن ذلك ليس غريبا، بحكم منزله الخاص المطل على محيط الأطلنطي في ولاية ديلاوير. لكن الغريب هو أنه كان في إجازة في أكثر المواقف حساسية مثل الأيام الأولى لهجومِ روسيا على أوكرانيا، وأيضا وقت اكتشاف المناطيد الصينية التجسسية فوق أميركا.

وهنا بدأت تتفتح الأعينُ عليه، دون تفسيرٍ لغيابه الطويل عن البيت الأبيض. وقال مساعدو بايدن إن عدم وجوده في البيت الأبيض لا يعني التغافل عن مهامه، ورغم ذلك فإن الانتقاداتُ اللاذعة طالت الرئيس البالغ من العمر 81 عاما..