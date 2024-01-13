إعلام إسرائيلي: إصابة 4 آلاف جندي بإعاقات في حرب غزة

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كشف موقع “والا” الإخباري الإسرائيلي، أمس الجمعة، عن إصابة 4 آلاف جندي إسرائيلي بإعاقات منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مرجحا ارتفاع الرقم إلى 30 ألفا.

واعتبر الموقع الإسرائيلي أن هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي قاد إسرائيل إلى حرب لم تشهدها سابقا من حيث عدد الجنود الجرحى، لكن الأهم من ذلك أن الإصابات خطيرة للغاية، وفقاً لما نقلته شبكة “الجزيرة” الإخبارية.

وأضاف الموقع الإسرائيلي أن الجيش لا يقدم جميع بيانات الجرحى للجمهور، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض المعنويات، مشيراً إلى أنه حاليا تم الاعتراف بإصابة حوالي 4 آلاف جندي بإعاقات وفقا “للتصنيف 3″، ويعني أنه يحق لهم الحصول على جميع العلاجات والحقوق التي يتمتع بها شخص معاق في الجيش، دون أن يتم الاعتراف بهم رسميا على هذا النحو.

وأوضح أنه يتم دفع رواتب للجنود المصابين وعلاجهم حتى دون الحاجة إلى إثبات أي شيء، مبينا أن عملية إعادة تأهيلهم ستبدأ في أقرب وقت لإعادتهم إلى الحياة الطبيعية.

كما نقل “والا” عن رئيس منظمة المعاقين في جيش الاحتلال، عيدان كاليمان، أنه مقابل كل مختص علاج طبيعي عملنا معه نطلب الآن 4 لمواكبة عدد الجرحى، والأمر نفسه بالنسبة لجميع المهن العلاجية الأخرى.

وأضاف كاليمان: “نحن بحاجة إلى مضاعفة قوتنا 3 مرات دفعة واحدة لصالح جنودنا ومستعدون لمواجهة هذا التحدي، لقد كنت في النظام لمدة 30 عاما، لم يسبق لي أن واجهت مثل هذا العدد من الجرحى، وحالتهم خطيرة للغاية”، مشيراً إلى وجود العديد من الجرحى الذين بترت أطرافهم والذين أصيبوا بالعمى والشلل.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن تجنيد 360 ألفا من جنود الاحتياط في الحرب الدائرة ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، فيما بدأت العملية البرية في 27 من الشهر ذاته.

وتشير معطيات جيش الاحتلال المنشورة إلى أن عدد الضباط والجنود القتلى بلغ منذ بداية الحرب 520، بينهم 186 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة.