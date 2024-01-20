إعلام إيراني: مقتل قائد فيلق القدس في سوريا ونائبه جراء هجوم على دمشق

المناطق_متابعات

أكدت وسائل إعلام إيرانية، منذ قليل، مقتل قائد فيلق القدس في سوريا، أوميد زاده، ونائبه جراء الهجوم الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”، منذ قليل.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وسائل إعلام إيرانية مقتل 2 من كبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في الهجوم الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.

كما أفادت وكالة “رويترز” بمقتل 4 قادة من الحرس الثوري الإيراني خلال الهجوم الإسرائيلي على دمشق.

وفي السياق ذاته، لفتت وسائل إعلام إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى جراء الهجوم الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، منوهًا بأن انفجارًا قويًا دوَّى في العاصمة السورية، أعقبه تصاعد كثيف للدخان من المكان.