إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال تقصف رفح برا وبحرا وجوا

وفيما قال تلفزيون فسلطين إن إسرائيل تقصف مدينة رفح برا وبحرا وجوا، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بسقوط قتلى وجرحى من جراء القصف الإسرائيلي المكثف على المدينة المحاذية للحدود المصرية.

وذكر تلفزيون “الأقصى” بحسابه على “تيلغرام”، أن اشتباكات عنيفة تدور رحاها بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية شمال غرب رفح، مشيراً إلى أن إسرائيل تقصف محيط المستشفى الكويتي في رفح.

وقال الهلال الأحمر الفلطسطيني في بيان إن إسرائيل نفذت ضربات “عنيفة” على مدينة رفح.

واستُهدف محيط المدينة بعشرات الغارات التي كانت أكثر كثافة ممّا كانت عليه في الأيّام الأخيرة، وهو ما أدّى إلى تصاعد سحب من الدخان، وفق وكالة الصحافة الفرنسية

وفي أول تعليق له بعد القصف، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ “سلسلة ضربات” على جنوب قطاع غزة والتي “توقفت” الآن. ولم يذكر الجيش أي تفاصيل أخرى.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أمر جيشه بالإعداد لهجوم على رفح.