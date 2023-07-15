إعلان تشكيل “لجنة المسابقات” في رابطة دوري يلو

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كشف الحساب الرسمي لدوري يلو عَبْر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تشكيل “لجنة المسابقات” في رابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

ووفقًا لحساب دوري ريلو فإنه تمت الموافقة على اعتذار عبدالمجيد الرويلي وفهد المنصور لظروفهما العملية.

وتقرر أن يكون تشكيل لجنة المسابقات في رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين مكوناً من فريد خليل رئيسًا، وفيصل الفرشان عضوًا، وراكان الجحلان عضوًا.