إغلاق طريق أبها – الطائف بسبب الأمطار والبرد

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أعلنت الجهات المختصة عن إغلاق طريق أبها – الطائف في مركز بلسمر بمنطقة عسير، بسبب ارتفاع منسوب الأمطار وكميات البرد خلال الساعات الماضية.

أمطار غزيرة في أبها

ونشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو لأمطار غزيرة وبرد وكثافة مرورية على طريق أبها – الطائف، قبل أن يتم إغلاقه لحماية قائدي المركبات بسبب غزارة مياه الأمطار.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل، تبوك، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.