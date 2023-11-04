إفتتاح مبادرة وحملة “نحن معاك” للتوعية بسرطان الثدي

المناطق_ماهر عبدالوهاب

تم افتتاح مبادرة “نحن معاك”، حملة التوعية بسرطان الثدي، بحضور نخبة من المهتمين في مساء يوم أمس الأول الخميس في فندق دوناتيلو بجدة. حيث قامت ريم عبدالله الغامدي بقيادة الحملة ومتابعتها بشكل مباشر.

هذا وتهدف الحملة إلى تعزيز المعرفة لدى المجتمع حول سرطان الثدي، وتوضيح كيفية الوقاية منه وأهمية الكشف المبكر، بل وتاخذ زوارها في رحلة علاج سرطان الثدي وما يصاحبه من تغييرات جسدية ونفسية وكيفية التعامل معها.

كما قامت الحملة بايجاد مترجم للغة الاشارة، ابراهيم آل عامر، لترجمة جميع برامج الحملة بشكل مباشر لزوارها من فئة ضعاف السمع، كما تمت ترجمة جميع فيديوهات الحملة التوعوية الى اللغة الإنجليزية ولغة الإشارة على مواقع التواصل الإجتماعي بالتعاون مع نادي وصال في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز.

يذكر أنه تم تنظيم الحملة بالتعاون مع جمعية الجراحة العامة والجمعية السعودية للطب الباطني ومركز تعزيز الصحة في جامعة الملك عبدالعزيز، وقد تولت الدكتورة غدير جمجوم، رئيسة نادي الطلاب لقسم الجراحة العامة، والدكتورة منى الفارس، رئيسة نادي الطلاب للطب الباطني، بالاشراف على برنامج الحملة.

شملت الحملة مشاركة العديد من الجهات المختلفة، وضمّت أيضًا معرضاً تشكيليًا” فنيًا” يعكس تجارب فنانين متنوعين وتعبيراتهم الفنية المختلفة. تم تنظيم المعرض بالتعاون مع جاليري مداد فن، تحت إشراف الفنانة سلوى الرفاعي.

هذا وأختُتِمَت الحملة بتكريم المشاركين وتقديم الشكر الجزيل لجميع القائمين على هذه المبادرة النافعة، وتقديرهم للجهود المبذولة في نجاح الفعالية.