إقبال كبير من الصقارين الدوليين للتسجيل في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

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شهد مقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض)، اليوم، إقبالاً كبيراً من الصقارين الخليجيين والدوليين من أجل إكمال عملية التسجيل للمشاركة في أشواط الدوليين بمسابقة الملواح في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023.

وتنطلق يوم غد منافسات الدوليين من خلال ثمانية أشواط، وهي (شاهين فرخ ملاك، شاهين قرناس ملاك، شاهين فرخ محترفين، شاهين قرناس محترفين، حر فرخ ملاك، حر قرناس محترفين، حر فرخ محترفين، حر قرناس محترفين)، كما يقام في اليوم ذاته شوطان لصقور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الأول لفئة حر فرخ، والثاني لفئة جير تبع فرخ.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور خصص جوائز للفائزين في مسابقتيه (الملواح والمزاين) تتجاوز 33,6 مليون ريال، ويواصل فعالياته حتى 14 ديسمبر الجاري.