إقبال كثيف من الزوّار على فعاليّات أمانة الباحة خلال أول أيام عيد الفطر المبارك

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نظمت أمانة منطقة الباحة أكثر من 60 فعالية خلال أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام، شملت العديد من المواقع في أنحاء المنطقة، مراعية الطابع الاحتفالي في فعالياتها لإضفاء السعادة والفرح على محيا السكّان والزوار خلال أيام العيد.

وتضمنت روزنامة الأمانة في أيام العيد فعاليّات ترفيهية متنوعة في ساحات العروض والاحتفالات، وبرامج مجتمعية احتفالية في الحدائق العامة، ومعايدة الأطفال بالعيد، إلى جانب معايدة المرضى بالتعاون مع عدد من المستشفيات والمراكز الطبية.

وشهدت الفعاليّات إقبالاً كثيفًا من السكّان والزوار في جميع المواقع التي خصصتها الأمانة لاحتضان برامج العيد السعيد، التي اتسمت بالتنوع لتناسب مختلف الفئات العمريّة، والمزج فيما بين الموروث المحلي، والعروض الفلكلورية، والمسابقات الترفيهية، والفرق الاستعراضية.

وتأتي فعاليات أمانة منطقة الباحة خلال العيد في إطار اهتمامها بتعزيز مشاركة السكان في المناسبات والأحداث العامة، والحرص على إضفاء طابع الفرح والسرور في أيام العيد، وتفعيل الأماكن العامة لاجتذاب الزوّار من خلال توفير وجهات متعددة لقضاء أمتع الأوقات.