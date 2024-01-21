“إكس” تقاوم الأزمات بـ”الذكاء الاصطناعي”

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حصل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على التزامات قدرها 500 مليون دولار من المستثمرين، لدعم شركة “xAI” المنافسة لشركة “Open AI” لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تركها بعد مشاركته في تأسيسها.

ويسعى ماسك، وفقاً لموقع “Bloomberg” الأمريكي، إلى الوصول لدعم يقدر بمليار دولار لشركته الناشئة، كما يستهدف الحصول على ما لا يقل عن 15 مليار دولار إضافية لدعم روبوت الدردشة “Grok” الجديد؛ بهدف الخروج من الأزمات التي تعاني منها المنصة وفي مقدمتها نزوح المعلنين.

كما وعد مستثمري منصة “إكس”، نوفمبر الماضي، بالحصول على نسبة 25% من أصول شركة الذكاء الاصطناعي، أي أن استثمار 10 مليارات دولار في المنصة يمنح الفرصة للاستثمار في xAI بأكثر من 2.5 مليار دولار.